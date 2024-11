„Bann ist gebrochen“: GAK feiert ersten Bundesliga-Sieg

Am 9. November feierte der GAK seinen ersten Bundesliga-Sieg seit 2007 gegen die WSG Tirol.

„Der Bann ist gebrochen: Uns ist der erste Sieg in der Bundesliga geglückt“, freute sich der GAK Trainer René Poms über den Sieg seines Teams. Am Samstag, dem 9. November, spielten die Grazer gegen die WSG Tirol und feierten mit einem 2:1 ihren ersten Bundesliga-Erfolg seit 2007.

Poms: „Ein verdienter Sieg“

Trainer René Poms äußerte sich nach dem Spiel zu den Leistungen seiner Mannschaft. Seiner Ansicht nach sei es eine sehr intensive Partie gewesen, in der sein Team alles gegeben habe. „Zum Glück haben wir am Ende des Tages meiner Meinung nach verdient den Dreier eingefahren, da wir nach dem 1:0 gute Chancen hatten, auf 2:0 zu erhöhen“, so Poms. Dass dies nicht gelang, machte es schwieriger, da der Gegner alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. „Beim Ausgleich hat das Team kurzzeitig den Kopf verloren, aber wir haben wieder ins Spiel gefunden“, erklärte der Trainer. „Das 2:1 kam in einem sehr, sehr guten Moment“, fügte er hinzu. Insgesamt sei es ein intensives Spiel gewesen, doch aus seiner Sicht ein verdienter Sieg.

Vorbereitungen für nächstes Spiel beginnen am Mittwoch

Auf die Frage, wie wichtig der Sieg nach zwei Unentschieden sei, um die Leistung bestätigt zu bekommen und mit einem positiven Gefühl in die Teampause gehen zu können, erklärte der Trainer, dass dies seiner Ansicht nach enorm wichtig sei. „Wenn du heute verlierst oder nicht voll punktest, kannst du sehr lange warten, bis du wieder die Chance bekommst, das auszubügeln“, sagte Poms. Das wäre in seinen Augen eine schwierige Phase, weshalb er sich umso mehr für die Mannschaft freue. Das Team bekommt nun zunächst drei Tage frei, um den Sieg zu genießen. Am Mittwochvormittag beginnen dann die Vorbereitungen für das nächste Spiel.

Poms hat Erwartungen an GAK Team

Er erklärte, dass er ein Trainer sei, der grundsätzlich eine klare Spielidee habe und von seiner Mannschaft bestimmte Dinge sehen möchte. Der Gegner sei für ihn zweitrangig, da sein Team die Basissachen erfüllen müsse, um erfolgreich zu spielen. „Der Fokus liegt auf meiner Mannschaft. Kleinigkeiten muss man immer an den Gegner anpassen“, erläuterte der Trainer. Poms erläuterte, dass es ihm in erster Linie darum gehe, was sein Team mache und wie er damit arbeiten möchte, während der Gegner dabei nicht entscheidend sei.

GAK Mannschaft hat gutes Fundament

Ren´é Poms wurde erst vor wenigen Wochen zum neuen Coach gewählt. Seitdem hat das Team unter seiner Führung bereits beeindruckende Leistungen gezeigt: Gegen Rapid hätten sie in letzter Minute fast gewonnen und auch im Spiel gegen Salzburg gab es großartige Chancen. „Ich habe eine Mannschaft übernommen, die körperlich fit ist, die gut funktioniert und taktisch schon sehr gut gearbeitet hat“, verdeutlichte Poms. Er sehe sich als jemanden, der in ein bereits funktionierendes System gekommen sei, um seine eigenen Inputs einzubringen. „Ich habe ein Team mit einem guten Fundament übernommen, auf dem ich weiter aufbauen kann“, fügte er hinzu. Die bisherigen Erfolge seien das Ergebnis dieser Arbeit. Doch sie seien noch lange nicht am Ziel, und es liege weiterhin ein langer Weg vor ihnen. Ihr Saisonziel sei klar und sie würden alles daran setzen, es zu erreichen.

