78-Jährige in Wien brutal ausgeraubt – Täter entkommt mit Handtasche

In Wien kam es zu einem Raubüberfall auf eine Frau.

In Wien kam es zu einem Raubüberfall auf eine Frau.

Veröffentlicht am 10. November 2024, 20:21 / ©Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Der Mann näherte sich gegen 21.15 Uhr der älteren Frau von hinten und versuchte, ihre Handtasche zu entreißen. Als ihm dies nicht sofort gelang, stieß er die Frau zu Boden und riss so fest an der Tasche, dass der Riemen schließlich nachgab. Der Täter floh anschließend in unbekannte Richtung.

Passanten eilten zu Hilfe

Passanten fanden die verletzte Frau kurze Zeit später auf der Straße liegend und verständigten sofort Polizei und Rettung. Eine eingeleitete Sofortfahndung des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus blieb leider ohne Erfolg. Die gestohlene Handtasche wurde später in einem nahegelegenen Park gefunden, jedoch fehlten darin die Geldbörse und das Mobiltelefon der Frau.

Opfer verletzt

Durch den Sturz erlitt die 78-Jährige Verletzungen am Ellenbogen. Sie wurde vor Ort von der Rettung versorgt und konnte anschließend in häusliche Pflege entlassen werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen.