„Wheelies“ enden für 21-Jährigen im Krankenhaus

In Imst kam es zu einem Motorradunfall, weil ein 21-Jähriger "Wheelies" geübt hat.

Veröffentlicht am 10. November 2024, 20:48 / ©5 Minuten

Am 10. November 2024, gegen 14.25 Uhr, war ein 21-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad auf einer Gemeindestraße in Stams, im Bereich Thannrain, unterwegs. Laut ersten Erkenntnissen soll er beim Üben von „Wheelies“ gegen den Maschendrahtzaun eines Betriebsgeländes gestoßen und daraufhin gestürzt sein. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verletzte mit Verdacht auf eine Schlüsselbeinfraktur in eine Privatklinik nach Imst gebracht.