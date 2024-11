Wanderstock gebrochen, Gleichgewicht verloren – 50 Meter abgestürzt

Ein Deutscher hatte heute am Vormittag in Osttirol einen Wanderunfall.

Ein 59-jähriger in Osttirol wohnhafter Deutscher unternahm am Vormittag des 10. November mit seiner Frau eine Wanderung im Gemeindegebiet von Virgen. Über die Gotschaunalm wollten sie die Zinizachspitze erreichen. Ca. 300 Höhenmeter oberhalb der Gotschaunalm brach dem Mann ein Wanderstock. Er verlor deshalb das Gleichgewicht, rutschte in der Folge im Almgebiet ca. 50 Meter über steiles, wegloses Gelände ab und kam schließlich in einer Senke zum Stillstand. Durch das Sturzgeschehen verletzte er sich im Schulter- und Brustbereich, weshalb seine Gattin einen Notruf absetzte. Der Verunfallte und seine Begleiterin wurden von der Besatzung des NAH „Christophorus 7“ mittels Seil aufgenommen und im Tal abgesetzt. Dort wurde der Deutsche medizinisch versorgt und anschließend mittels Hubschrauber in das BKH Lienz geflogen.