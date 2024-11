Salzburger (38) lieferte sich wilde Verfolgungsjagd

Weil kurz nach 1 Uhr des 10. November ein Pkw-Lenker im Stadtteil Riedenburg, Salzburg, wegen überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Überholmanövern auffiel, nahmen Polizisten die Verfolgung auf. In Folge hielt der Lenker kurz an, widersetzte sich jedoch einer Kontrolle und setzte die Fahrt in Richtung Innenstadt wieder fort. Inzwischen standen mehrere Polizeistreifen im Einsatz, um den Lenker zu stoppen. Selbst einer Fahrzeugsperre wich der Lenker am Gehsteig aus. Eine Polizistin, die sich außerhalb des Dienstfahrzeuges befand, musste zur Seite springen, um vom Pkw nicht erfasst zu werden. Nachdem der Sichtkontakt auf das Fluchtfahrzeug abgebrochen war, stellten die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit den Pkw an einem Parkplatz fest.

Salzburger wehrte sich

Der Lenker, ein 38-jähriger Salzburger, hatte das Fahrzeug verlassen und hielt sich unweit von diesem am Parkplatz auf. Bei der darauffolgenden Festnahme setzte der Mann Gegenwehr, indem er gegen die Polizisten mit den Füßen trat und sie schlug. Mit dem 38-Jährigen wurde in Folge ein Alkotest durchgeführt, welcher mit 1,3 Promille positiv verlief. Zudem verlief ein Drogenspeicheltest positiv auf Kokain und THC. Ein Sprengelarzt stellte in Folge die Fahruntauglichkeit fest. Einen Führerschein besaß der Mann nicht. Der Salzburger wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt verbracht. Der 38-Jährige muss sich neben Gemeingefährdung, Nötigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt auch wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen verantworten.