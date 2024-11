Lenkerin (20) trinkt einen Schluck – plötzlich hat sie einen Unfall

In Oberösterreich kam es zu einem Unfall.

Eine 20-jährige Deutsche fuhr mit ihrem Auto am heutigen Sonntag, dem 10. November 2024, gegen 13.20 Uhr auf der L503 Oberinnviertler Straße von Hochburg-Ach kommend Richtung Duttendorf. Am Beifahrersitz saß eine 22-Jährige aus dem Bezirk Braunau. Nachdem die 20-Jährige einen Schluck aus einer Trinkflasche genommen hatte, kam sie im Ortschaftsbereich Oberkriebach, Gemeindegebiet Hochburg-Ach, Bezirk Braunau rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte etwa 50 Meter entlang eines Straßengrabens, prallte mit der Front gegen einen Durchlass, worauf sich der Pkw überschlug. Beide Frauen konnten das Wrack noch selbständig verlassen. Nachkommende Autolenker leisten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau gebracht.