Schnäppchen mit sozialem Mehrwert: Westbahnhoffnung lädt zum Kleiderflohmarkt

Vom Dirndl bis zur Winterjacke findet man beim Kleiderflohmarkt der Westbahnhoffnung in Villach viele Schmuckstücke.

Veröffentlicht am 10. November 2024

Am 7. Dezember geht von 10 bis 15 Uhr in der Westbahnhoffnung in Villach ein Kleiderflohmarkt über die Bühne. Und das hat einen guten Grund, wie die Veranstalter auf Facebook erklären: „Es kommen mehr Kleidungsspenden rein, als wir mit der kostenlosen Ausgabe jeden Samstag ausgeben können. Daher veranstalten wir von Zeit zu Zeit einen Kleider-Flohmarkt, wo wir die Sachen für wenig Geld weitergeben.“ Bei dem Flohmarkt soll gute Kleidung für wenig Geld weitergegeben werden. Außerdem möchte man einen Ort für Begegnungen fördern und den Besuchern soll ein Einblick hinter die Westbahnhoffnungskulissen gewährt werden.