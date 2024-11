Regen, Nebel und Sonne prägen den Wochenstart

Im Norden, Osten und Südosten sowie in den Tälern halten sich zähe Boden- oder Hochnebelfelder, mit einer Nebelobergrenze zwischen 700 und 1300 Metern Seehöhe. „In den Bergen hingegen scheint häufig die Sonne. Ab dem Nachmittag ziehen im Westen jedoch Wolken auf, und gegen Abend sind dort erste Regenschauer möglich“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlicher bis südwestlicher Richtung. Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen minus 6 und plus 5 Grad, während sie je nach Nebel oder Sonnenschein am frühen Nachmittag zwischen 0 und 11 Grad variieren.