Novemberwetter: Grauer Wochenstart in Kärnten

Der Montag bringt laut Prognosen von GeoSphere Austria ruhiges Hochdruckwetter in Kärnten. In den Niederungen ist mit Nebel zu rechnen, im Bergland über 1.100 Metern wird hingegen strahlender Sonnenschein erwartet. Untertags lockert es nur ganz im Westen und im Norden auf und die Sonne kann sich durchsetzen, in den restlichen Kärntner Regionen bleibt es voraussichtlich hartnäckig nebelig. In den Gebieten, in denen der Nebel vorherrscht, wird es mit Höchsttemperaturen von drei Grad frisch.