Hochnebel dominiert den Montag: Sonne lässt sich nur vereinzelt blicken

Am Montag wird das Wetter in der Steiermark überwiegend neblig und kühl sein.

Veröffentlicht am 10. November 2024, 21:50 / ©Gerald Heumann

Am Montag bleibt der Hochnebel im Süden beständig und kann sich bis zum Abend halten. Die Nebelobergrenze liegt bei etwa 1000 Metern. Auch in Teilen des Mur- und Mürztals hält sich der Nebel weiterhin hartnäckig. „Abseits der Nebelgebiete bleibt es überwiegend sonnig, jedoch sinken die Temperaturen leicht“, so die GeoSphere Austria. Höchstwerte zwischen 5 und 9 Grad sind zu erwarten, während die Frühwerte zwischen -3 und +2 Grad liegen.