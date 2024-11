Frau (48) prallte ungebremst in Leitschiene – schwer alkoholisiert

Eine Frau prallte am 10. November 2024, in Rothenthurn, mit ihrem Auto gegen eine Leitschiene. Sie war schwer alkoholisiert und der Führerschein wurde ihr abgenommen.

Am Sonntag, dem 10. November 2024 gegen 20.30 Uhr lenkte eine 48-jährige Frau ihr Auto auf der Gemeindestraße in Rothenthurn, Gemeine und Bezirk Spittal an der Drau, von dem dortigen Beschleunigungsstreifen auf die Drautal Bundesstraße in Richtung Spittal an der Drau.

Mit der Rettung ins Krankenhaus

Aus bislang unbekannter Ursache prallte die 48-Jährige ungebremst in die dort befindliche Leitschiene. Die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Führerschein vorläufig abgenommen

Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihr vorläufig abgenommen. Am Auto entstand Totalschaden und musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht werden. Die FF Olsach als auch die Straßenmeisterei führten die Aufräumarbeiten durch.