Unfall in Stegersbach: Auto und Bus zusammengekracht

Es war kurz vor Mittag am Sonntag, 10. September 2024, als sich an der Hauptkreuzung in Stegersbach (Bezirk Güssing, Burgenland) ein Unfall zwischen einem Auto und einem Stockbus ereignete. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing nun berichtet, hätten zwei zufällig vorbeikommende Florianis sofort Erste Hilfe geleistet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die eintreffende Feuerwehr übernahm dann zunächst die Absicherung der Unfallstelle und kontrollierte mittels Bindemitteln die Ausbreitung auslaufender Betriebsmittel, um eine Umweltgefährdung zu vermeiden. Zusätzlich wurde ein dreifacher Brandschutz aufgebaut.

©BFKDO Güssing | Ein Auto und ein Bus sind in Stegersbach am Sonntag kollidiert. ©BFKDO Güssing | Die Feuerwehr Stegersbach stand im Einsatz.

Verletzter in Stegersbach nicht in Auto eingeklemmt

Um die verletzte Person im Fahrzeug kümmerte sich das eintreffende Rote Kreuz samt First Respondern. „Entgegen erster Meldungen war die Person zwar im Fahrzeug, jedoch nicht eingeklemmt. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die leichtverletzte Person zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht“, so das Bezirksfeuerwehrkommando weiter. Sowohl der Busfahrer als auch die mehr als zehn Fahrgäste konnten den Bus jedenfalls eigenständig und unverletzt verlassen. Die Straße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt, der Verkehr lokal umgeleitet werden.

Feuerwehr barg Unfallfahrzeug

Nachdem die verletzte Person abtransportiert wurde, führte die Feuerwehr die Fahrzeugbergung durch. Diese sah wie folgt aus: „Mithilfe des Krans des Wechselladerfahrzeugs konnte der PKW von der Unfallstelle entfernt und gesichert abgestellt werden. Der beschädigte Bus wurde vom Betreiber übernommen und ebenfalls von der Unfallstelle entfernt, die im Anschluss daran an die Straßenverwaltung übergeben wurde.“ Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.