Zwei Unfälle am Tiefenbachferner: Mann bei Bergstation zusammengebrochen

Symbolfoto

Symbolfoto Am Tiefenbachferner in Sölden (Tirol) ereigneten sich am Sonntag, 10. November, innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Skiunfälle mit verletzten Personen, Tirol Mit Fahrerflucht!

Am Tiefenbachferner in Sölden (Tirol) ereigneten sich am Sonntag, 10. November, innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Skiunfälle mit verletzten Personen,