Kälte trifft Herzenswärme: Eisbaden und Gutes tun in Graz

Bereits im Vorjahr war die karitative Aktion ein voller Erfolg: „Was für ein Abschluss heute und was für eine tolle Spendensumme! Danke an alle, die dabei waren, geholfen haben und vor allem gespendet haben!“, so berichtete wirschwimmen.duhuelfst auf Instagram beim finalen Abschluss des wohltätigen Events, bei dem immerhin 25.434 Euro an Spenden gesammelt werden konnten.

Wöchentlich geht es in die Mur

Auch heuer geht das Eisbaden für den guten Zweck über die Bühne. Am 3. November wurde zum eisigen Auftakt geladen. „Vom Floß aus in die Mur hinein. Wasser und Luft je 10 Grad. Fein wars“, berichtete die.floesserei vom heurigen Saisonstart. Bis zum 15. Dezember findet die Aktion beim Stadtstrand in Graz wöchentlich (immer Sonntags) statt.

