Polizei zieht Raser und Drogenlenker aus dem Verkehr

Bereits Samstagabend, am 9. November 2024, sind Autobahnpolizisten auf der A1 Westautobahn auf einen „auffällig fahrenden“ Autofahrer aufmerksam geworden. Dieser wurde bei der Autobahnabfahrt Wallersee (Salzburg) abgeleitet, bei der darauffolgenden Kontrolle verlief ein Drogenspeicheltest auf THC positiv. Dem 24-jährigen Tennengauer wurde in weiterer Folge der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, zudem wird er angezeigt.

Zwei Raser auf der A10 unterwegs

Tags darauf, am Nachmittag des 10. November, haben Autobahnpolizisten gleich zwei Autofahrer auf der A10 Tauernautobahn im Gemeindegebiet von Flachau (Salzburg) aus dem Verkehr gezogen. Grund dafür war jeweils weit überhöhte Geschwindigkeit. So fuhr ein 42-jähriger Kroate im dortigen Baustellenbereich um 62 km/h, eine 36-jährige Bosnierin um 52 km/h zu schnell. Beiden Personen wurden die Führerscheine an Ort und Stelle vorläufig abgenommen, die Bosnierin musste zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Beide werden angezeigt, so die Polizei abschließend.