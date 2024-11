Glatteisgefahr: ÖAMTC warnt vor starkem Frost

Der ÖAMTC warnt am heutigen Montagmorgen vor starkem Frost in der Steiermark. Es besteht Glatteisgefahr.

Der ÖAMTC warnt am heutigen Montagmorgen vor starkem Frost in der Steiermark. Es besteht Glatteisgefahr.

Veröffentlicht am 11. November 2024, 07:30 / ©pexels/Mario Rodriguez

Wie der ÖAMTC informierte, kam es am heutigen Montagmorgen, den 11. November 2024 bereits zu zwei Verkehrsunfällen auf der A9 Phyrn Autobahn, die für Verzögerungen im Verkehr sorgen. Näheres dazu hier: Stau im Morgenverkehr: Unfälle auf A9 führen zu längeren Wartezeiten.

Glatteisgefahr in der Obersteiermark

Zudem warnt der ÖAMTC Verkehrsservice zum Wochenstart vor Glatteisgefahr auf der B183 Phyrnstraße zwischen Liezen und Kirchdorf (A9). In Spital am Pyhrn besteht in beide Richtungen Glatteisgefahr, betont der ÖAMTC und ergänzt: „Es ist starker Frost zu erwarten.“