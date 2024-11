4 Milliarden Euro zu viel: Bonus bringt Österreichern mehr als geplant

Der Klimabonus ist eine Bonuszahlung für alle Personen, die im Anspruchszeitraum für mindestens 183 Tage des jeweiligen Jahres ihren Hauptwohnsitz in Österreich hatten. Er dient als Ausgleich zur CO2-Bepreisung.

Fix ist jedenfalls, dass in der zweiten Welle im Frühjahr 2025 all jene Personen noch den Klimabonus bekommen, die ihn im Herbst 2024 nicht bekommen haben, für dieses Jahr allerdings anspruchsberechtigt sind.

Mehrere Millionen Österreicher haben ihren Klimabonus bereits erhalten, für einige heißt es aber noch „bitte warten“. Der Grund liegt bei der Zahl 183. So viele Tage muss man den Hauptwohnsitz nämlich in Österreich haben, ehe man für das Anspruchsjahr den Bonus erhält. Ist man im ersten Halbjahr umgezogen oder wurde in dem Zeitraum geboren, bekommt man den Klimabonus im Frühjahr 2025 – sofern man im Laufe des Jahres 2024 die Voraussetzungen erfüllt.