Schwerer Unfall: Fünf Verletzte, Frau in Koma versetzt

Am Abend des 10. November sind auf der B17 zwischen Wiener Neustadt und St. Egyden (Niederösterreich) zwei Autos miteinander kollidiert. „Beide Unfallfahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in den Grünstreifen neben der Bundesstraße geschleudert. Eine Frau musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Unfallfahrzeug gerettet werden“, heißt es seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos Wiener Neustadt.

Fünf Feuerwehren im Einsatz

Dieser Unfall sorgte für einen Großeinsatz, alarmiert wurden die Feuerwehren Wiener Neustadt, Weikersdorf, Saubersdorf, St. Egyden und Schwarzau am Steinfeld. Die Menschenrettung vor Ort führte die örtlich zuständige Feuerwehr Saubersdorf durch, eine große Anzahl an Rettungskräften versorgte die Verletzten dann vor Ort weiter. Die eingeklemmte Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Einsatzstelle in künstliches Koma versetzt werden musste, die restlichen vier Verletzten – darunter zwei fünfjährige Buben – wurden in verschiedene Krankenhäuser transportiert.

Totalsperre der B17 nach Unfall

Nachdem die Rettungsarbeiten abgeschlossen waren, bargen die Feuerwehren die Fahrzeuge und reinigten die Fahrbahn. Für die gesamte Dauer des Rettungs- und Bergungseinsatzes war die B17 zwischen dem Metro und dem Kreisverkehr bei Neusiedl am Steinfeld komplett gesperrt.