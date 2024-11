Unfall auf A9: Bergung von Gefahrenguttransporter dauert noch an

In der Nacht auf den heutigen Montag kam es zu einem Unfall auf der A9. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Veröffentlicht am 11. November 2024, 08:19 / ©Leserfoto

Auf der Phyrn Autobahn A9 kam es am heutigen Montagmorgen, den 11. November 2024 gleich zu zwei Verkehrsunfällen, die für Verzögerungen im Verkehr sorgen. Einer der Unfälle ereignete sich in St. Michael zwischen Kammern und Traboch. 5 Minuten berichtete bereits: Stau im Morgenverkehr: Unfälle auf A9 führen zu längeren Wartezeiten. Nun gibt es nähere Informationen zum Unfallhergang.

Sekundenschlaf dürfte Ursache gewesen sein

Ein Mann aus Bosnien und Herzegowina dürfte ersten Ermittlungen zufolge gegen 2.30 Uhr aufgrund eines Sekundenschlafes von der Autobahn (Fahrtrichtung) abgekommen sein, wie die Polizei nun informiert. In Folge geriet der Gefahrguttransporter auf die unbefestigte Straße. Der Fahrzeuglenker wollte noch gegenlenken, aufgrund der unebenen Straßenstelle gelangte dies jedoch nicht mehr. Das LKW-Gespann kippte nach rechts um. Der Bosnier erlitt leichte Verletzungen.

Fahrzeugbergung soll noch mehrere Stunden dauern

„Der Gefahrguttransporter ist mit Bitumen gefüllt. Bislang ist es zu keinem Austritt dieser Flüssigkeit gekommen. Einsatzkräfte versuchen so rasch wie möglich, den Lkw zu bergen. Dazu muss dieser aber mit einem Spezialkran gehoben werden. Das wird noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen“, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

Umleitung eingerichtet

Die Pyhrnautobahn ist derzeit im Unfallbereich einspurig befahrbar. Sobald eine Bergung des Lkws möglich ist, muss dieser Bereich für den gesamten Verkehr in Fahrtrichtung Graz gesperrt werden. Wann dies der Fall ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Einsatzkräfte rechnen aber noch in den Vormittagsstunden damit. Eine Umleitung über die B113 wird dann jedoch eingerichtet werden.