„Schlechte Luft“ in Wien: Das solltet ihr jetzt vermeiden

Die Luftqualität in Wien lässt derzeit durchaus zu wünschen übrig.

Veröffentlicht am 11. November 2024, 08:30 / ©Webcam "bergfex" / Stadt Wien / wien.info

Die Luftqualität lässt in Wien derzeit zu wünschen übrig. Das erklärt nun auch der Südtiroler Meteorologe und Fernsehmoderator Siegfried „Sigi“ Fink auf Facebook: „Vor allem im Großraum Wien sind seit Tagen die Feinstaubwerte PM10 und PM2.5 erhöht.“ Vor allem die Feinstaubpartikel der Größe „PM2.5“ können dabei tief in die Lunge gelangen. „Neugeborene, Schwangere oder Vorbelastete sollten nicht allzu lange draußen sein“, so Fink weiter. Generell sollte man jedenfalls größere Anstrengungen vermeiden.

Messwerte zu dieser Jahreszeit „nicht ungewöhnlich“

Besserung ist jedoch erst am Mittwoch und Donnerstag in Sicht. „Da dürfte der Wind auffrischen mit einem Höhentief“, berichtet der Meteorologe. Eine grundlegende Wetteränderung soll es jedoch erst nächste Woche geben. Ursache für die Luftverunreinigungen seien neben dem Wetter vor allem der Start der Heizsaison und der Feinstaubimport. Die Messwerte seien zu dieser Jahreszeit laut Umweltmediziner Hans-Peter Hutter jedoch nicht ungewöhnlich, erklärt dieser gegenüber dem „ORF Wien“.