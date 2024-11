Geschlagen, getreten und ausgeraubt: Vier Festnahmen in Graz

Der 32-Jährige zeigte am Tag des Vorfalls gegen 17 Uhr mit blutender Nase den Raub an. Dabei gab er an, dass ihn mehrere ihm unbekannte Jugendliche geschlagen, getreten und sein Geld weggenommen haben. Das Opfer hatte nur einen geringen Bargeldbetrag bei sich. Nach der Anzeige wurde sofort eine Fahndung nach den vermeintlichen Räubern eingeleitet, informiert die Polizei. Bei dieser Fahndung wurde einer der Verdächtigen, ein 18-jähriger Grazer, festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht.

Weitere Tatverdächtige ausgeforscht

Die Ermittlungen übernahm das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz. Durch intensive Erhebungen und umfassende Ermittlungen forschten die Polizisten zwei weitere Verdächtige aus. Nachdem eine Festnahmeanordnung durch die Staatsanwaltschaft Graz erwirkt worden war, nahmen die Polizisten Sonntagfrüh, 3. November 2024, die beiden Verdächtigen, im Alter von 16 und 17 Jahren, fest.

Vier Festnahmen

Die beiden Jugendlichen aus Graz wurden in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. In den Donnerstagmorgenstunden, 7. November 2024, wurde ein weiterer Verdächtiger, ein 15-jähriger Grazer festgenommen. Alle Verdächtigen zeigten sich zu den Vorwürfen nicht geständig. Die vier Verdächtigen befinden sich in der Justizanstalt Graz Jakomini.