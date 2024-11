Cyberkriminalität: KI als neue Bedrohung für Unternehmen

Veröffentlicht am 11. November 2024, 09:13 / ©WKK | Peter Just

Cyberkriminalität ist weltweit auf dem Vormarsch und richtet sich häufig gegen Unternehmen. Die Täter haben technologisch aufgerüstet und setzen immer öfter Künstliche Intelligenz ein. Die 8. Cybersecurity Night und der Cybersecurity Day stehen dieses Jahr ganz im Zeichen dieser neuen Bedrohungen. Führende Experten bieten die neuesten Informationen, wie sich Unternehmen schützen können.

Über 60.000 Straftaten wurden angezeigt

Eine personalisierte E-Mail im Schreibstil des Chefs oder sogar ein Anruf mit seiner Stimme – all das kann Künstliche Intelligenz (KI) mittlerweile generieren. Betrüger nutzen inzwischen neueste Technologien wie Voice-Cloning, um an sensible Daten zu gelangen oder sogar Geldtransaktionen zu veranlassen. Im Vorjahr (2023) wurden österreichweit 65.864 Straftaten im Bereich Cybercrime angezeigt – das ist ein neuer absoluter Höchststand. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt (28.434 Fälle). Laut Experten setzt sich der Aufwärtstrend kontinuierlich fort, für 2024 wird mit noch mehr Fällen gerechnet. In 20.951 Fällen griffen die Täter direkt Daten- oder Computersysteme an.

Jeder sechste Cyberangriff war erfolgreich

Mittlerweile sind nicht mehr nur große Unternehmen von Cyberangriffen betroffen. Deepfakes, wie das Voice-Cloning oder Social Engeenering, also das Ausnutzen menschlicher Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Angst oder Respekt vor Autorität, bedrohen immer öfter auch mittelständische Unternehmen. Die Zahlen sind erschreckend: Laut KPMG-Studie war im Vorjahr jeder sechste Cyberangriff auf ein österreichisches Unternehmen erfolgreich.

„Erhebliche Risiken im Bereich der Cyberkriminalität“

Die Fälle von Deepfakes hat sich mit einem Plus von 120 Prozent mehr als verdoppelt. „Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz birgt erhebliche Risiken im Bereich der Cyberkriminalität. Durch KI entstehen neue, ausgeklügelte Bedrohungen, auf die Unternehmen vorbereitet sein müssen. Es ist unerlässlich, dass sich Betriebe proaktiv schützen und laufend in ihre IT-Sicherheit investieren“, sagte Martin Zandonella, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT).

Angebot zum Thema Cybersicherheit

Die Fachgruppe UBIT (Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie) präsentiert in Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) und dem Land Kärnten, sowie dem Lakeside Park Klagenfurt, der Universität Klagenfurt und dem Software Internet Cluster am 12. und 13. November 2024 ein umfangreiches Angebot zum Thema Cybersicherheit.

Deepfakes und Social-Engineering-Methoden

Den Auftakt macht die 8. Cybersecurity Night im Makerspace Carinthia mit namhaften Experten, die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Cyberangriffe durch KI-Tools geben. Sie informieren unter anderem über aktuelle Bedrohungen wie Deepfakes und fortschrittliche Social-Engineering-Methoden.

Splunk Boss of SOC

Im Rahmen der Cybersecurity Night findet zeitgleich im Lakeside Park Klagenfurt auch erstmals die „Splunk Boss of the SOC (BOTS)„-Competition statt, bei der Schüler, Studierende und Lehrlinge in Teams realistische Sicherheitsvorfälle analysieren und lösen. Marc Gfrerer, IT-Berufsgruppensprecher der UBIT: „Diese Veranstaltungen bieten wertvolle Einblicke in aktuelle Bedrohungsszenarien und praxisnahe Lösungen, um Unternehmen auf die neuen digitalen Bedrohungen vorzubereiten und ein umfassendes Bewusstsein für die Bedeutung von Cybersicherheit zu schaffen.

Am Bild: Marc Gfrerer,IT-Berufsgruppensprecher der UBIT, Landesrat Sebastian Schuschnig, Martin Zandonella, Obmann der Fachgruppe UBIT und Thomas Moser, Geschäftsführer Makerspace Carinthia.

Fachvorträge am Cybersecurity Day

Der Cybersecurity Day im Lakesidepark Klagenfurt richtet sich an IT-Verantwortliche, Entscheidungsträger aus kleinen und mittleren Unternehmen, Behörden sowie an alle, die sich für das Thema IT-Sicherheit interessieren. Auf dem Programm stehen Fachvorträge zu Themen wie die Entwicklung der Cybersicherheit, Insider-Bedrohungen und rechtliche Fragen beim Einsatz von KI in Unternehmen.

Neue NIS2-Richtline

Seit 17. Oktober 2024 ist die neue NIS2-Richtlinie in Kraft getreten. NIS steht für Netz- und Informationssystemsicherheit und soll das Cybersicherheitsniveau in den EU-Mitgliedstaaten erhöhen. Die Richtlinie legt strengere Sicherheitsanforderungen für Unternehmen fest, insbesondere in kritischen Sektoren. Betriebe sind verpflichtet, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu implementieren, um Risiken für Netz- und Informationssysteme zu minimieren.

Beratungsangebote der Wirtschaftskammer Kärnten

Um Kärntner Unternehmen bei der Umsetzung der NIS2-Vorgaben zu unterstützen, bietet die Wirtschaftskammer Kärnten ein umfassendes Beratungsangebot an. Dieses umfasst rechtliche Abklärungen zur Betroffenheit, technische Checks zur Identifikation notwendiger Maßnahmen sowie Beratungen zu Governance und Risikomanagement. Die Beratungsdauer beträgt je nach Modul bis zu vier Stunden und wird zur Gänze von der Wirtschaftskammer Kärnten gefördert.

Bedeutung von Investitionen gegen Cyberkriminalität

Landesrat Sebastian Schuschnig betont die Wichtigkeit dieser Maßnahmen: „Cyberangriffe gefährden nicht nur Betriebe und Existenzen, sondern können durch längerfristigen Produktionsentgang und Ausfälle auch den Wirtschaftsstandort schwächen. Mit den Investitionen aus dem Wirtschaftsreferat des Landes unterstützen wir die Betriebe dabei, sich bestmöglich vor den Gefahren der Cyberkriminalität zu schützen – durch neue IT-Infrastruktur ebenso wie durch einschlägige Beratungen. Je besser unsere Unternehmen informiert sind, desto eher können sie für wirtschaftliches Wachstum sorgen und unseren Standort stärken.“