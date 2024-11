Crahs an Kreuzung: Feuerwehr im Einsatz – eine Person verletzt

Am 10. November 2024 kam es an der Kreuzung B 94 und der L 68 zu einer Kollision. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab.

Am Sonntagabend, 10. November 2024, wurden die Feuerwehren St. Martin, Feldkirchen und Glanegg zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B 94 und L 68 alarmiert. In der ersten Meldung wurde angenommen, dass eine Person eingeklemmt ist. Das Tanklöschfahrzeug 2000 der Feuerwehr St. Martin traf als Erstes am Einsatzort ein und konnte den anrückenden Kräften mitteilen, dass sich alle Personen bereits aus den Fahrzeugen befreit hatten.

Verletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht

Die Aufgaben der Feuerwehr umfassten die Absicherung der Unfallstelle, das Abklemmen der Autobatterien, das Regulieren des Verkehrs sowie das Binden der ausgelaufenen Betriebsstoffe. Eine verletzte Person wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus transportiert. Nachdem die Unfallfahrzeuge abtransportiert worden waren, wurde die Straße gereinigt, und wir konnten den Einsatzort verlassen.