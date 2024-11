Tankstelle mit Waffe überfallen: 18-Jähriger festgenommen

Am 6. November gegen 16.35 Uhr hat ein vorerst unbekannter Täter eine Tankstelle in Ternitz (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) betreten, sich beim Kassenpult angestellt und den Bezahlvorgang eines Kunden abgewartet. Nachdem dieser das Geschäftslokal verlassen hatte, trat der Mann an den Tankwart, bedrohte ihn mit einer Waffe und forderte Bargeld und Zigaretten. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Ortszentrum.

Hat Tatverdächtiger weitere Straftaten begangen?

Eine umgehende Fahndung führte nach kurzer Zeit zur Festnahme des Tatverdächtigen in Dunkelstein. Sowohl die Tatwaffe und ein Kampfmesser als auch das geraubte Bargeld konnten dabei sichergestellt werden, wie die Polizei berichtet. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 18-jährigen Niederösterreicher. Der 18-Jährige zeigte sich bei einer Vernehmung geständig, den Raubüberfall begangen zu haben, er wurde in die Justizanstalt in Wiener Neustadt eingeliefert. Nun werden Erhebungen zu möglichen weiteren Straftaten durchgeführt.