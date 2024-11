Schnee, ja oder nein? So wird das Wetter in Österreich jetzt

Nachdem das Wetter jetzt tagelang gleich geblieben ist, kündigen sich nun zwei Höhentiefs in Österreich an - mit etwas Schnee im Gepäck.

Nachdem sich das Wetter in den vergangenen knapp zwei Wochen kaum wirklich geändert hat und jeden Tag etwas ähnliches zu bieten hatte, wird es sich in Teilen Österreichs in den kommenden Tagen dann doch etwas ändern. Vor allem im Westen des Landes könnte es in der Nacht auf Dienstag sogar weiß werden, wie eine Meteorologin der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten erklärt.

Schneefallgrenze bei rund 1.000 Metern

„In Vorarlberg und Tirol sind durchaus ein paar Flocken möglich, viel Schnee wird es aber nicht“, so die Expertin weiter Die Schneefallgrenze wird dabei bei rund 1.000 Metern liegen, zehn Zentimeter seien in höheren Lagen drin. Im Laufe des Vormittags wird der Niederschlag dann aber wieder nachlassen.

Höhentiefs als Grund für kurze Wetteränderung

Und damit nicht genug, kündigt sich auch gegen Mittwochabend wieder ein Schneeschauer an. Hier sei aber noch nicht klar, wo genau dieser auf Österreich treffen werde. Auch bei diesem Ereignis sei kein Schneechaos zu erwarten, weiß die Meteorologin. Grund für die Wetteränderung seien zwei verschiedene Höhentiefs, die das monotone Wetter kurzzeitig etwas brechen.