Krampuslauf in Rottenmann: 550 Teufel versammelten sich am Sportplatz

Am Samstag fand ein Krampuslauf beim Sportplatz in Rottenmann statt.

Seit Jahren dabei ist auch der Bürgermeister der Stadtgemeinde Rottenmann, Günter Gangl, wie auch der Geschäftsführer der städtischen Betriebe Rottenmann Michael Fölsner. In diesem Jahr eröffneten die beiden den Abend mit einem großen Danke. „Einfach genial! Man sieht, was man gemeinsam alles schaffen kann. Großes Danke an alle Beteiligten“, so Gangl in seiner Ansprache. Pünktlich um 18 betraten die Nachwuchs-Krampusse aus der Region die große Bühne im Paltenstadion und präsentierten sich den Zuschauern.

©Ranninger Simone Schaurige Gestalten versammelten sich am Samstag beim Sportplatz in Rottenmann.

550 Krampusse machten Sportplatz Rottenmann unsicher

Nach der „Nachwuchsshow“ machten über 550 Krampusse, angeführt von der Herodes Pass, den Sportplatz Rottenmann unsicher und versetzten die Besucher der Sportanlage Rottenmann in einen Ausnahmezustand. Die Teilnehmergruppen aus den unterschiedlichen Bundesländern zeigten sich von einer ganz teuflischen Seite. Ein Highlight war sicher die kinderfreundliche Zone, wo die teuflischen Gestalten zum Anfassen dem Publikum Nahe kamen.

50 Brauchtumsgruppen

„Ich bin überwältigt, es war wieder ein unvergesslicher Abend, ein Danke gilt unseren Sponsoren aber vor allem auch den vielen freiwilligen Helfern. Ohne diese Partner wäre dies alles einfach nicht möglich gewesen“, so der Veranstalter Robert Knollmüller vom SV Rottenmann. Nach über 50 Brauchtumsgruppen, beendeten Teufel aus Niederösterreich das Spektakel in Rottenmann und ließen den Abend in der Krampus-Disco ausklingen.