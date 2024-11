Große Trauer: Österreichische Fernseh-Legende ist tot

Veröffentlicht am 11. November 2024, 10:10 / ©Pexels / SİNAN ÖNDER

Der ehemalige Fernsehmoderator des ORF, der vor allem durch seine Rolle bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ bekannt wurde, Peter Nidetzky, ist verstorben. Bei Nidetzky handelte es sich jedoch nicht nur um eine regelrechte Fernseh-Legende in Österreich, er war auch der Schwiegervater von Bundeskanzler Karl Nehammer. Dieser hat wegen des Trauerfalls, wie Medien berichten, auch alle Termine am heutigen Montag abgesagt – darunter das Sondierungsgespräch mit der SPÖ am Nachmittag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2024 um 10:14 Uhr aktualisiert