Schlosswiese Moosburg: Diese internationalen DJs heizen euch ein

Vor kurzem hat Semtainment bekanntgegeben, welche coolen DJs die Schlosswiese in Moosburg so richtig einheizen werden.

Am heutigen Montag, 11. November 2024, um genau 10 Uhr hat Semtainment für das Konzertjahr 2025 einen neuen Act für die Schlosswiese Moosburg bekanntgeben.

Lost Frequencies

Lost Frequencies, der belgische DJ und Produzent, hat mit mehr als drei Milliarden Streams auf Spotify und über sechs Millionen Followern auf Social Media einen enormen Erfolg erzielt. Sein Hit „Are You with Me“ ist mittlerweile ein fester Bestandteil vieler Clubsets weltweit.

Topic und Fedde Le Grand

Am 24. Juli 2025wird er zusammen mit dem deutschen Künstler Topic, der mit Songs wie „Breaking Me“ und „Your Love (9PM)“ ebenfalls große Erfolge feiert und über fünf Milliarden Streams weltweit erreicht hat, sowie der DJ-Legende Fedde Le Grand, bekannt durch „Put Your Hands Up For Detroit“, auflegen.