Dreier-Koalition in Österreich? Jetzt wird sondiert

Das Treffen zwischen ÖVP-Chef Karl Nehammer, SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Vorsitzender Beate Meinl-Reisinger findet am heutigen Montag, 11. November, statt, eine konkrete Uhrzeit wurde jedoch nicht genannt.

Weitere Sondierungsrunde

Nach dem Gespräch mit der NEOS-Parteivorsitzenden wird es eine weitere Sondierungsrunde zwischen Volkspartei und Sozialdemokratie geben. Ziel sei dabei, die Frage eines dritten Partners und damit verbunden den weiteren Fahrplan zu klären, hieß es am Sonntag gegenüber der APA. Für Bundeskanzler Karl Nehammer steht am Nachmittag (14 Uhr) ein weiterer Termin an: Aufgrund der Rekonvaleszenz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich nach seiner Bandscheibenoperation noch erholt, wird der Kanzler in dessen Vertretung am Montag die Angelobung von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner in der Hofburg vornehmen. Dafür wird Nehammer die Sondierungsgespräche kurzzeitig verlassen und danach wieder zurückkehren, hieß es aus dem Kanzleramt.

Plötzlicher Trauerfall sorgt für Terminänderungen

Bereits nach der ÖVP-SPÖ-Sondierungsrunde am vergangenen Mittwoch (bei der die Themen Migration, Sicherheit, Inflationsbekämpfung und leistbares Wohnen im Fokus standen) war angekündigt worden, dass am Montag eine weitere Runde folgen soll. Aufgrund eines Trauerfalles wurden die Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ nun aber abgesagt und auf Dienstag verschoben. Die österreichische Fernsehlegende Peter Nidetzky, welcher Schwiegervater von Kanzler Karl Nehammer war, ist verstorben. Näheres dazu hier: Große Trauer: Österreichische Fernseh-Legende ist tot.

ÖVP + SPÖ + ?

Grund für die Suche nach einem dritten Partner ist die äußerst knappe Mehrheit von Türkis-Rot mit nur einem Mandat Überhang. Damit brauchen ÖVP und SPÖ entweder die Grünen oder die NEOS für eine breitere Mehrheit. Die Frage nach dem dritten Partner ist freilich eine etwas heikle. Während die ÖVP die NEOS präferiert, will sich die SPÖ auch die Option mit den Grünen weiter offen halten.

NEOS wollen in die Regierung

Die NEOS zeigten sich vergangene Woche einmal mehr bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Für Irritationen bei ÖVP und SPÖ sorgte die Ankündigung von NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos, das Finanzministerium übernehmen zu wollen. Die ÖVP betonte daraufhin, es sei jetzt nicht der Zeitpunkt, über potenzielle Regierungsämter zu diskutieren, sondern über Inhalte. Auch die SPÖ zeigte sich „erstaunt“: „Was die Menschen nicht wollen, ist eine Politik, die Posten vor die Inhalte stellt“, sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Freitag. (APA/red, 11.11.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2024 um 10:34 Uhr aktualisiert