Match in Paradise: Ersten Singles der zweiten Staffel stehen fest

Sabrina ist im TV-Geschäft keine Unbekannte: So sammelte sie in international bekannten Dating-Shows bereits zahlreiche Rosen, suchte an traumhaften Stränden nach ihrem „One and Only“, nahm bei der JOYN-Show „Good Luck Guys“ teil oder gab bei der PULS 4-Show „Junges Geld“ bereits Einblick hinter die Kulissen ihres Lebens. Auf Social Media begeistert sie knapp 100.000 Follower mit ihrem Content und überzeugt mit ihrer ehrlichen Art. Was ihr noch fehlt? Der perfekte Partner. Und den will sie nun auf Kreta finden. Und so viel sei garantiert: Sabrina weiß nicht nur ordentlich zu feiern, sondern vor allem auch, was sie will. Und scheut nicht davor zurück, das kundzutun.