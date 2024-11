Kärntner Fahrplan-Upgrade: Mehr Verbindungen und bessere Takte

Kärnten fiebert der Koralmbahn entgegen und auch die Netzkarten für den öffentlichen Verkehr in Kärnten sind mit einer aktuellen Stückzahl von 37.000 im Rekordhoch. „Die Koralmbahn ist ein Jahrhundertprojekt, das für Kärnten große Chancen bringt. Mit dem neuen Fahrplan bereiten wir uns auf diese Zeitenwende vor. Auch für 2025 haben wir das Verkehrsangebot weiter ausgebaut und die Anbindungen an die Koralmbahn verbessert“, sagt Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig. Er betont, dass der Aufholkurs im öffentlichen Verkehr weiterverfolgt wird. „Noch nie wurde so viel in den öffentlichen Verkehr investiert wie aktuell. Es ist ein wichtiger Standortfaktor für Kärnten“.

©5 Minuten Am Bild: Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig

ÖBB S-Bahn Nightline

Die ÖBB S-Bahn NightLine verkehrt von nun an auch an allen Wochenenden in den Ferien und vor Feiertagen. Zum ersten Mal fährt die S-Bahn bis in die frühen Morgenstunden auch in den Weihnachtsferien. Insgesamt gibt es ab Fahrplanwechsel 32 Verkehrstage mehr im S-Bahn NightLine Netz. Zudem dürfen sich ab kommendem Jahr auch Radfahrer freuen. Die Radsprinter der OBB werden um 34 Verkehrstage ausgeweitet. Das bedeutet, dass die Radzüge erstmals bereits in den Osterferien und ab Juni bis zum Ende der Sommerferien täglich verkehren.

„Historische Eröffnung der Koralmbahn“

Die größten Vorhaben sind die Tauerntunnelmodernisierung samt Erneuerung der Lieser- und Draubrücke im Umfeld von Spittal an der Drau und die Umbauarbeiten in Villach Hbf. Im Fernverkehr wird daher ab 18. November 2024 ein baustellenbedingter Fahrplan am Tauern mit Schienenersatzverkehr zwischen Spittal/Millstättersee und Bischofshofen implementiert. Auf der Südbahn kehrt der Railjet mit Fahrplanwechsel wieder zurück und es werden rund 50 Prozent aller Zugverbindungen wieder mit Railjet-Garnituren gedeckt. Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien und ÖBB Regionalmanager blickt dem kommenden Fahrplanjahr sehr positiv entgegen: „Der Fahrplan 2025 ist von der Vorfreude auf die historische Eröffnung der Koralmbahn im Dezember geprägt. Im Nahverkehr setzen wir gezielt auf eine Erweiterung des Angebots bei Bus und Bahn sowie auf umfangreiche Baumaßnahmen im Kärntner Schienennetz, um die Mobilität für die Zukunft optimal zu gestalten.“

©5 Minuten Am Bild: Reinhard Wallner, Sprecher der Kärntner Linien und ÖBB Regionalmanager.

Neue S-Bus Linie zwischen Hermagor und Villach

Ab 16. Dezember 2024 gibt es einen Halbstundentakt zwischen Hermagor und Villach durch die Einführung einer neuen S-Bus Linie. Der neue SB4 fährt zwischen Nötsch und Villach Warmbad über die Autobahn. Zwischen Hermagor und Nötsch sowie Abfahrt Warmbad Villach und Villach Hauptbahnhof hält der Bus in der Hauptzeit bei allen Haltestellen. Ein großes Plus für Pendler und Schüler, die entlang der Strecke Kötschach, Hermagor und Nötsch wohnen. Dieser Bus wird an Werktagen im Stundentakt verkehren. Gemeinsam mit der stündlichen S-Bahn ergibt sich daraus ein Halbstundentakt mit 62 Verbindungen pro Werktag zwischen Villach und Hermagor.

Neuer taktreicher Verkehr für die Region Dobratsch

Zusätzlich gibt es ab 15. Dezember 2024 einen neuen taktreichen Verkehr für die Region Dobratsch. Ausbauschwerpunkt Nutnutzer der Gemeinden Feistritz an der Gail, Hohenturn und Arnoldstein erhalten einen täglichen und taktreichen Verkehr. Ausbauoffensive im Gailtal, welche im Sommer 2024 mit dem Ausbau auf der Strecke Villach – Bad Bleiberg – Nötsch gestartet wurde. Zwischen Arnoldstein und Villach wird es ab Fahrplanwechsel einen Stundentakt unter der Woche geben. Zwischen Arnoldstein und Nötsch gibt es ebenfalls eine Taktverdichtung mit Wochenendverkehr, selbes gilt für den Ortsbus Arnoldstein.

Mobilitätsdrehscheibe Arnoldstein

Neben der äußerst positiven Erweiterung des Angebotes in dieser Region entsteht auch eine neue Mobilitätsdrehscheibe in Arnoldstein: großes Augenmerk wurde hier auf den Übergang und die Anbindung zwischen Bus und Bahn gelegt. Hierzu wurde neben gezielter Verkehrsplanung auch der komplett Bahnhofvorplatz neue, barrierefreie Bushaltestellen erbaut. „Das neue Verkehrskonzept in der Region Dobratsch-Gailtal zeigt, wie vorteilhaft eine ganzheitliche Planung sein kann. Indem Bus und Bahn an sinnvollen Umstiegsknoten abgestimmt sind, entstehen für unsere Fahrgäste vielfältige, effiziente und komfortable Verbindungen.“ fasst Beate Sommer, stellvertretende Sprecherin der Kärntner Linien, zusammen.

©5 Minuten Am Bild: Beate Sommer, stellvertretende Sprecherin der Kärntner Linien

Mobilitätskonzept für das Gailtal und das Bleiburger Hochtal

Die vom Ausbau betroffenen Buslinien bieten Öffi-Nutzer im Gailtal nun 963.000 Angebotskilometer. Das ist mehr als eine Verdoppelung des Angebots. „Das neue Mobilitätskonzept für das Gailtal und das Bleiberger Hochtal sorgt für das bisher stärkste Verkehrsangebot in der Region. Für die deutliche Angebotsausweitung nimmt das Land jährlich über 3,3 Millionen Euro in die Hand. Seitens des Landes wird damit die Aufholjagd beim Ausbau eines attraktiven öffentlichen Verkehrs konsequent fortgesetzt und Standort gestärkt. Die vielen Berufs- und Freizeitpendler, die Schülerinnen und Schüler und attraktiven Mobilitätsangeboten deutlich profitieren“, so Schuschnig.

Stadtverkehr Klagenfurt

Aufgrund umfangreicher Evaluierungen sowie Kundenrückmeldungen liegt der Fokus der bevorstehenden Anpassungen im städtischen KMG-Busliniennetz mit einer Angebotsleistung von 4,7 Millionen Kilometern – auf Verbesserungen im Süden und Westen sowie im Osten von Klagenfurt. In diesen Gebieten wird die Linienführung gezielt optimiert, um eine direkte und schnelle Anbindung an wichtige Stadtteile und Verkehrsknotenpunkte sowie Schulen zu gewährleisten. Außerdem erfolgt eine Vereinfachung des Abendverkehrs, bei dem die Hauptlinien in einem regelmäßigen 30-Minuten- und die Nebenlinien im 60-Minuten-Takt verkehren.

Erweiterungen der Betriebszeiten in Villach

In Villach erfolgt eine Erweiterung der Betriebszeiten. Davon sind auch die Mikro BUS:SI Linien betroffen, welche im Sommer 2024 eingeführt und sehr positiv von der Villacher Bevölkerung angenommen wurden. Die Betriebszeiten sind nun von 5 bis 22 Uhr. Damit ergibt sich eine Erweiterung der Angebotskilometer im Stadtverkehr Villach von 1,5 auf 1,7 Mio. Den stetigen Ausbau des Stadtverkehrs in Villach resümiert Schuschnig: „Ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr wird immer mehr zum Standortfaktor und ist der beste Anreiz für den Umstieg auf eine nachhaltige Mobilität. Daher wird aktuell so viel wie noch nie in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investiert. Das Verkehrsreferat des Landes hat die Stadt Villach bereits mit 4,8 Millionen Euro beim massiven Ausbau des Bustaktes unterstützt“.