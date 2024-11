Vogelgrippe: 150.000 Tiere getötet – nun ist weiterer Betrieb betroffen

Ein weiterer Betrieb in Niederösterreich ist nun von einem Vogelgrippe-Ausbruch betroffen.

Ein weiterer Betrieb in Niederösterreich ist nun von einem Vogelgrippe-Ausbruch betroffen.

Veröffentlicht am 11. November 2024, 12:05 / ©APA/BUNDESHEER

Betroffen war eine Firma mit 29.000 Jung-Legehennen, hieß es auf Anfrage aus dem Büro von Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). Nachgewiesen wurde die Krankheit damit bisher in fünf Betrieben im Bezirk Amstetten, eine Hobbyhaltung gilt zudem als Verdachtsfall.

Auch Bundesheer war im Vogelgrippe-Einsatz

Der Ausbruch der Vogelgrippe hatte von Freitag bis Sonntag für einen Bundesheer-Assistenzeinsatz gesorgt. 18 Soldaten der ABC-Abwehrkompanie Korneuburg waren in den Bezirk Amstetten ausgerückt. Sie errichteten eine Schleuse, in der sie vor allem die Radkästen und Unterböden der Fahrzeuge sowie die Container, in denen die Kadaver transportiert wurden, desinfizierten.

Seit Freitag ganz Österreich „Risikogebiet“

Mehr als 150.000 Tiere wurden bisher in Niederösterreich nach Angaben des Landes durch eine niederländische Firma getötet und anschließend in Lkw-Zügen abtransportiert. Ganz Österreich gilt seit Freitag als Gebiet mit erhöhtem Vogelgrippe-Risiko. (APA/red, 11.11.24)