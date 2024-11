Groß-Konzert: Robbie Williams 2025 in Wien zu Gast

Gleich zwei Mal wird 2025 für Fans vom britischen Pop-Star Robbie Williams in Österreich freuen. Während Anfang Jänner der Kinofilm „Better Man“ startet, wo er von einem Affen verkörpert wird, wird er am 12. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu Gast sein. Bereits am kommenden Freitag, 15. November ab 11 Uhr, wird auf „Oeticket“ der Ticketverkauf für das Top-Konzert des Pop-Stars in der Bundeshauptstadt starten. Ab 11 Uhr