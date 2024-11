Frau prallt ungebremst in Leitschiene – Feuerwehr rückt aus

Am Sonntagabend musste die Feuerwehr Olsach-Molzbichl zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Um ca. 20.30 Uhr lenkte eine Fahrzeuglenkerin ihr Auto auf der Gemeindestraße in Rothenthurn, vom dortigen Beschleunigungsstreifen auf die B100 Drautal Bundesstraße in Richtung Spittal an der Drau.

Mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal

Aus bislang unbekannter Ursache prallte sie mit dem Fahrzeug ungebremst in die dort befindliche Leitschiene. Die Lenkerin wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Das Auto wurde schwer beschädigt. Die Feuerwehr Olsach-Molzbichl führte Sicherungs- sowie Aufräumarbeiten durch und unterstützte den Abschleppdienst.