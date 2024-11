Tragisch: Mann von Zug erfasst – tot

Für einen 57-jährigen Mann kam in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See, Burgenland) jede Hilfe zu spät. Er wurde von einem Zug erfasst. Parndorf / Burgenland Schrecklich!

Für einen 57-jährigen Mann kam in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See, Burgenland) jede Hilfe zu spät. Er wurde von einem Zug erfasst.