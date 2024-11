Mann (87) verstirbt im Krankenhaus – Leitersturz

Am 10. November 2024 stürzte ein 87-jähriger Mann bei Reinigungsarbeiten auf dem Carport von der Leiter und verstirbt noch am gleichen Abend im Krankenhaus.

Am Sonntag, 10. November 2024 nachmittags war ein 87-jähriger Mann bei seinem Wohnhaus in er Gemeinde Velden mit Reinigungsarbeiten auf seinem Carport beschäftigt. Gegen 16.30 Uhr besuchte ihn sein Bekannter (76). Er fand den 87-Jährigen neben einer umgestürzten Leiter am Boden liegend vor und verständigte sofort die Rettungskräfte.

Trotz notärztlicher Versorgung verstorben

Der schwer verletzte Mann wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Dort ist der 87-Jährige an den Folgen seines Sturzes am Abend des 10. November verstorben. Die Ermittlungen dazu ergaben, dass der 87-Jährige, wie jeden Tag, gegen 11 Uhr mit seinem Bekannten telefoniert hatte und ihm dabei mitteilte, dass er am Nachmittag das Vordach seines Carports vom Laub befreien werde. Laut Spurenlage ist der 87-jährige beim Aufsteigen auf das Carport von der angelehnten Leiter gestürzt und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.