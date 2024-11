50-Jähriger vor Wohnung brutal verprügelt – Verdächtige geständig

Die Polizei stand Mitte Oktober im Einsatz, nachdem ein Mann an seiner Heimatadresse in Wien-Donaustadt (22. Bezirk) verprügelt worden ist. Nun wurden zwei weitere Tatverdächtige ausgeforscht.

Die Polizei stand Mitte Oktober im Einsatz, nachdem ein Mann an seiner Heimatadresse in Wien-Donaustadt (22. Bezirk) verprügelt worden ist. Nun wurden zwei weitere Tatverdächtige ausgeforscht.

Der Vorfall hat sich bereits am 15. Oktober gegen 19 Uhr in Wien-Donaustadt (22. Bezirk) ereignet. An diesem Tag sollen mehrere damals noch unbekannte Personen an der Wohnadresse eines 50-Jährigen geklopft und diesen in weiterer Folge verprügelt haben. Das Opfer konnte damals aus der Wohnung flüchten und die Polizei verständigen, er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nun konnte das Landeskriminalamt Wien zwei weitere Tatverdächtige ausforschen und vorerst festnehmen.

Insgesamt drei Verdächtige – alle sind geständig

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Syrer und einen 18-jährigen Afghanen. Ersterer wurde in eine Justizanstalt gebracht, Letzterer auf freiem Fuß angezeigt. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 19-jähriger Österreicher, wurde bereits einige Tage nach der erwähnten Tat durch die Beamten wegen des Verdachts anderer strafrechtlicher Delikte festgenommen. Er befindet sich bereits in einer Justizanstalt und wird verdächtigt, eben an der Tat am 15. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Alle drei Tatverdächtige waren in ihrer Einvernahme geständig.