Mehr Geld ab Jänner: Tausende Österreicher bekommen Lohnerhöhung

Die Beschäftigten in der Sicherheitsbranche werden mit 1. Jänner 2025 um 4,1 Prozent mehr Gehalt bekommen. „Damit liegt die Lohnerhöhung deutlich über der rollierenden Inflation von 3,8 Prozent“, freut sich auch der Gewerkschaftsbund über das Verhandlungsergebnis. Auch die Zulagen steigen um 4,1 Prozent, Nachtzulagen erhöhen sich gar um bis zu zehn Prozent. Immerhin rund 12.700 Arbeitnehmer beschäftigen private Wach- und Sicherheitsdienste pro Jahr.

„Nachtarbeit fordert dem Menschen enorm viel ab“

Gernot Kopp, Fachbereichsvorsitzender in der Gewerkschaft „vida“, freut sich über das Verhandlungsergebnis: „Sicherheitskräfte sind dort tätig, wo sich entweder große Menschenmengen ansammeln oder wo außer ihnen keine Menschenseele ist und greifen dafür auf breites Know-How zurück. Ihr Einsatz für unser aller Sicherheit muss gewürdigt werden. Der aktuelle KV-Abschluss ist ein positiver Schritt in diese Richtung.“ Ein längerfristiges Ziel sei jedenfalls eine Nachtzulage von 50 Prozent des Stundenlohns. „Nachtarbeit fordert dem Menschen gesundheitlich enorm viel ab – und darum arbeiten wir hier weiterhin an Verbesserungen“, so Kopp abschließend.