Schnee-Prognose: Experte verrät, ob in der Steiermark Flocken fallen

In Teilen Österreichs könnte es diese Woche schneien. Ein Experte verrät, ob auch in der Steiermark weiße Flocken vom Himmel fallen.

In Teilen Österreichs könnte es diese Woche schneien. Ein Experte verrät, ob auch in der Steiermark weiße Flocken vom Himmel fallen.

Wie 5 Minuten bereits letzte Woche berichtete, sollen diese Woche in Teilen Österreichs weiße Flocken fallen. Wo genau, das ging aus den Prognosen von Freitag noch nicht eindeutig hervor. Was sich aber bereits in der Vorwoche abzeichnete: Frau Holle soll zumindest in höheren Lagen Schnee bringen. „In den nächsten Tagen wird man Näheres sagen können“, berichtete Meteorologin Judith Gerighausen im Gespräch mit 5 Minuten.

Schneefallgrenze in Österreich sinkt

In der Nacht auf Dienstag könnte es in Österreich schneien, wie eine Meteorologin der GeoSphere Austria heute gegenüber 5 Minuten erklärt. Am wahrscheinlichsten ist das in des westlichen Regionen. „In Vorarlberg und Tirol sind durchaus ein paar Flocken möglich, viel Schnee wird es aber nicht“, so die Expertin weiter. Die Schneefallgrenze wird dabei bei rund 1.000 Metern liegen, zehn Zentimeter seien in höheren Lagen drin. „Ab Mittwoch herrschen dann erhöhte Unsicherheiten, je nach Zugbahn eines weiteren Höhentiefs“, heißt es von der Unwetterzentrale. Näheres zur Schnee-Prognose für ganz Österreich kannst du hier nachlesen: Schnee, ja oder nein? So wird das Wetter in Österreich jetzt.

Magst du Schnee? Ja sehr! Nein! Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wahrscheinlichkeit für Schnee am höchsten im Norden der Steiermark

Wie aber sehen die Prognosen zu Schneefall in der Steiermark aus? „Richtung Mittwoch und Donnerstag zeichnet sich von Norden kommen ein Höhentief ab“, so informiert ein Experte der GeoSphere Austria heute im Gespräch mit 5 Minuten bezüglich der Schneefall-Wahrscheinlichkeit in steirischen Gebieten. Weiße Flocken sind nämlich, wenn überhaupt, am ehesten in der Obersteiermark möglich. Der Meterologe hält sich bezüglich konkreterer Prognosen jedoch bedeckt: „Es ist nicht ganz klar, wohin das Höhentief zieht“, begründet er.

Was ist ein Höhentief? Höhentiefs entstehen dann, wenn kalte Luft aus großer Höhe absinkt. Sie liegen in mehreren Kilometern Höhe und zeichnen sich durch niedrige Temperaturen im Vergleich zu ihrer Umgebung aus.

Obersteirische Täler könnten „leicht angezuckert“ werden

Wenn Schnee fällt, dann im Norden der Steiermark. Laut dem Experten ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zumindest ein „paar Zentimeter“ – mehr soll es jedenfalls nicht sein – bringt. Es könnte also durchaus sein, dass am Donnerstagmorgen auch die obersteirischen Täler „leicht angezuckert“ sind. „Im Süden und Osten der Steiermark wird es dafür nicht reichen“, meint der Meterologe. In der steirischen Landeshauptstadt Graz ist also nicht mit Schnee zu rechnen, zumindest diese Woche noch nicht.

©Gerald Heumann Impressionen aus dem Vorjahr: Schon ein paar Flocken verwandeln die steirische Landschaft in ein Winter Wonderland.

Am Wochenende setzt sich wieder die Sonne durch

Am Freitag zieht das Höhentief laut aktuellen Prognosen wieder ab und am kommenden Wochenende dominiert dann weitgehend sonniges Wetter. Auch die Nebelfelder, die sich morgens und abends noch sehr hartnäckig halten, sollen sich Samstag und Sonntag lichten und Platz für die Sonne machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2024 um 14:59 Uhr aktualisiert