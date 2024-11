Sturm aufs Rathaus: Grazer Faschingsgilde feiert Faschingsbeginn

Das närrische Volk rund um Scherzherzog Walter Kriwetz hatte sich auf dem Grazer Hauptplatz versammelt und forderten auch dieses Jahr lautstark den Schlüssel zum Rathaus. „Ich gebe ihn nicht her“, schmetterte ihm die Bürgermeisterin fröhlich entgegen, woraufhin sie von der Faschingsgarde aus ihrem „Regierungssitz“ auf den Hauptplatz verbracht wurde, wo sie den großen schmiedeeisernen Rathausschlüssel schließlich feierlich in die Hände der Närrinnen und Narren legte.

Hoch lebe das Faschingsprinzenpaar!

Die Gilde, allen voran das Faschingsprinzenpaar Bernhard, der Gütige, und seine Frau Ariella, die Vermehrende, wurde bereits 1971 als „1. Grazer Faschingsclub“ gegründet. Im Dezember werden die beiden Eltern, daher der Name der amtierenden „Prinzessin“. Am Faschingsdienstag wird der Schlüssel wieder an die Bürgermeisterin zurückgegeben. „Traditionen sind wichtig und es ist toll, dass sie so liebevoll gepflegt werden“, sagte diese mit einem Lächeln, bevor sie die ganze Truppe zu Faschingskrapfen ins Rathaus einlud.