Neues „Zentrum für Akutmedizin“ in Graz feiert Eröffnung

Veröffentlicht am 11. November 2024, 15:46 / ©LKH-Univ. Klinikum Graz/Marija Kanizaj

„Mit der Eröffnung des Zentrums für Akutmedizin setzen wir einen weiteren, wesentlichen Schritt in der Gesundheitsversorgung für die Steiermark. Diese zentrale Notaufnahme für Erwachsene vereint modernste Technik und exzellente Zusammenarbeit über Fachdisziplinen hinweg – für eine umfassende und schnelle Versorgung unserer Patientinnen. Das ZAM ist ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung und die Zukunftsfähigkeit unseres Gesundheitssystems. Ich freue mich, dass wir diesen Weg für die Gesundheit der Steirerinnen konsequent weitergehen können“, erklärte Dr. Karlheinz Kornhäusl, Landesrat für Gesundheit, Pflege und Sport, bei der feierlichen Eröffnung und zeigte sich sichtlich begeistert von dem Herzstück der dritten Bauetappe des neuen Chirurgiekomplexes. Des Weiteren fanden sich auch KAGes-Vorstandsvorsitzender, Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr.h.c. Gerhard Stark, KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA, sowie Johannes Schwarz, Landtagsabgeordneter und Klubobmann, die Rektorin der Med Uni Graz, Assoz.-Prof.in Dr.in Andrea Kurz, die Pflegedirektorin des LKH-Univ. Klinikum Graz, Mag.a Gabriele Möstl, der Betriebsdirektor des LKH-Univ. Klinikum Graz, Mag. Gebhard Falzberger, sowie der Ärztliche Leiter des ZAM, Univ.-Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz, MSc, zur Veranstaltung ein.

LKH-Univ. Klinikum Graz/Marija Kanizaj LKH-Univ. Klinikum Graz/Pachernegg

Kosten in Höhe von 90,53 Mio. Euro

Auch baulich spielt das ZAM alle Stückerl: kurze Wege, modernste Ausstattung, helle freundliche Räume. Dabei werden die Kosten mit 90,53 Millionen Euro, wie der KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, Ulf Drabek, betonte, im Rahmen bleiben. Auch die Bauzeit von 57 Monaten kann plangemäß eingehalten werden. „Des Weiteren ist es mit diesem KAGes-Bau wieder gelungen, eine hohe Wertschöpfung für die Region sicherzustellen. So ergingen knapp 38 Prozent der Auftragssumme an Unternehmen aus dem Bezirk Graz, rund 57 Prozent an steirische Firmen“, erläuterte Drabek. Selbstverständlich wurde auch bei diesem Projekt besonderes Augenmerk auf die Themen „Nachhaltigkeit und Ökologie“ gelegt, sodass diese Etappe von der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft ebenfalls mit dem „Gold“-Standard zertifizierte wurde.

Neues Zentrum für Akutmedizin

Abgesehen vom Herzstück, dem ZAM (1. UG), ist im EG des neuen Chirurgiekomplexes auch die Allgemeinmedizinische Praxis (s. Infobox) untergebracht. Zudem gibt es auf dieser Ebene ein offenes Foyer samt Portier, eine Infostelle, ein Café und die evangelische Kapelle. Künftig (2026) wird von hier aus auch wieder ein Weg vom Gelände des Uniklinikum durch das Gebäude zum Leonhardplatz führen. Im 1. OG des ehemaligen Chirurgieturms wurden Räume für die Präoperative Narkoseuntersuchung und Schmerzambulanz (PNU-SA) sowie für prästationäre Aufnahmen geschaffen. Das 2. und 3. OG beherbergen Forschungs-, Verwaltungs- und Therapieflächen sowie Seminarräume. Vom 4. bis zum 9. OG wurde das alte Hochhaus bis auf eine Gebäudeachse rückgebaut und bietet nun ebenfalls viel Platz für Therapie-, Lager-, Seminar- und Verwaltungsflächen. Im 4. OG gibt es zudem eine Dachterrasse für Besucher, Patienten und Mitarbeiter und im 2. UG Technik- und Lagerflächen.

Fakten im Überblick Im ZAM wurden die Chirurgische Notaufnahme und die EBA (internistisch-neurologische Notaufnahme) unter einem Dach vereint. Es bietet eine umfassende, topmoderne Versorgung für erwachsene Notfallpatient*innen in enger Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen und Fachdisziplinen (Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie und Traumatologie und Chirurgie) sowie Kooperationspartnern (Univ.-Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Univ.-Klinik für Neurochirurgie, Univ.-Klinik für Radiologie, Univ.-Klinik für Urologie und dem Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik). Am 19. November werden die ersten Patient*innen im ZAM versorgt. Das ZAM-Team umfasst tagsüber im Standardbetrieb 22 Mitarbeiter*innen aus dem Pflegebereich (Pool mit 116 Personen steht dafür zur Verfügung), 24 Ärztinnen*Ärzte, neun Radiologietechnolog*innen (RT) sowie bis zu 15 Mitarbeiter*innen des Medoffice. Der Nachtdienst ist seitens der Pflege mit 11 Personen, ca. 15 Mediziner*innen sowie drei Mitarbeiter*innen des Medoffice und drei RTs besetzt. Aktuell suchen täglich etwa 250 Patient*innen die beiden bestehenden Notaufnahmen auf. Allgemeinmedizinische Praxis (AMP): Hier ordinieren Allgemeinmediziner*innen täglich von 8 bis 21 Uhr. Sie versorgen jene Patient*innen, die eigentlich eine hausärztliche Betreuung benötigen würden. Bisher verfügte nur die EBA über eine derartige Einrichtung. Die AMP im ZAM wird täglich von 8 bis 21 Uhr besetzt sein. Räumlichkeiten: Das ZAM verfügt über einen Bereich für die Ersteinschätzung (Triage), drei Schockräume, einen multifunktionellen Eingriffsraum, 20 Behandlungskojen, dazu Gipszimmer, Platz für die Wundversorgung, einen radiologischen Bereich mit einem MRT, zwei CTs (einer direkt im Schockraumbereich), zwei Röntgenanlagen sowie eine Beobachtungsstation, die derzeit mit zehn Betten in der ehemaligen Station „Intensiv 3“ untergebracht ist und ab Ende 2025 in den ehemaligen EBA-Räumlichkeiten mit 30 Betten zu finden sein wird. Außerdem gibt es einen Besprechungs- und Aufenthaltsraum für Mitarbeiter*innen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2024 um 16:26 Uhr aktualisiert