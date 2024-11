Polizei fasst Dieb nach Geldbörsen-Diebstahl an Wiener Sehenswürdigkeit

Ein 47-Jähriger erstattete am Freitag auf der Polizeiinspektion Am Platz Anzeige, nachdem ihm in den Toiletten einer nahegelegenen Sehenswürdigkeit seine Geldbörse gestohlen worden war. Dank seiner genauen Täterbeschreibung und gründlicher Ermittlungsarbeit der Polizei konnte der Verdächtige auf Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Die Beschreibung wurde an die Streifenbeamten weitergegeben.

Verdächtiger angezeigt

Am 10.11.2024 gelang es den zuständigen Beamten, den Verdächtigen im Rahmen einer Fußstreife in der Nähe des Tatorts anzutreffen. Im Rucksack des 33-Jährigen, eines polnischen Staatsbürgers, fanden die Beamten zwei Saitenschneider. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach seiner Vernehmung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.