„WAI WAI“: Beginn der fünften Jahreszeit in Klagenfurt

Am heutigen Montag, dem 11. November, um exakt 11.11 Uhr war es wieder so weit. In Klagenfurt ertönte das traditionelle „WAI WAI“ und damit fiel der Startschuss für die diesjährige Faschingssaison. Die Faschingsgilde Waidmannsdorf ließ es sich auch heuer nicht nehmen, die fünfte Jahreszeit mit einem fröhlichen Auftakt in der Klagenfurter Innenstadt einzuläuten.

Offizielle Schlüsselübergabe

Unter dem diesjährigen Motto „Wir starten endlich wieder durch!“ versammelten sich Obmann Günter Brommer und seine Faschingsnarren vor dem Klagenfurter Rathaus, wo sie feierlich den Stadtschlüssel von Bürgermeister Christian Scheider übernahmen. Die symbolische Übergabe des Schlüssels markiert traditionell den Beginn der närrischen Zeit in der Landeshauptstadt. Bürgermeister Scheider, begleitet von seinen Kollegen aus dem Stadtsenat, hieß die Gilde herzlich willkommen: „Ein kräftiges und lautes WAI WAI an die Faschingsgilde Waidmannsdorf. Es ist jedes Jahr eine Freude, wenn die Gilde zu uns kommt!“

Faschingsbuttons für den guten Zweck

Wie in den Jahren zuvor sorgte die Faschingstruppe für ausgelassene Stimmung vor dem Rathaus und brachte mit lauter Musik die Klagenfurter in Feierlaune. Neben dem bunten Spektakel gab es auch heuer wieder eine Spendenaktion: Für zwei Euro konnten die Besucher Faschingsbuttons mit dem Aufdruck „Fasching 2025 – ich bin dabei!“ erwerben. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf dieser Buttons wird einem bedürftigen Kind aus Klagenfurt zugutekommen.

42. Waidmannsdorfer Faschingsumzug

Ein weiterer Höhepunkt der Faschingssaison wird der 42. Waidmannsdorfer Faschingsumzug sein, der am 4. März 2025 stattfinden wird. Seit vielen Jahren organisiert die Faschingsgilde diesen farbenfrohen Umzug im Stadtteil Waidmannsdorf, bei dem zahlreiche Gruppen und Vereine ihre kreativen Kostüme und Wagen präsentieren. Neue Teilnehmer sind immer herzlich willkommen – weitere Informationen gibt es hier.