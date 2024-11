Arnoldstein läutet die Faschingszeit ein

Veröffentlicht am 11. November 2024, 17:53 / ©LW Mediaeorx

Am vergangenen Sonntag, 10. November 2024 verwandelte sich der Gasthof Wallner in Gailitz in ein strahlendes Faschingsparadies. Die Faschingsgilde Arnoldstein und die Kinderfreunde luden zur feierlichen Vorstellung ihrer Prinzenpaare ein. Mit einem bunten Programm aus Musik, Tanz und Humor läuteten sie die kommende Faschingssaison ein, die nach dem Pandemie-bedingten Stillstand endlich wieder viele unvergessliche Momente verspricht.

Das längste regierende Prinzenpaar in Arnoldstein

Die amtierenden Hoheiten, Prinzessin Anja Ogris und Prinz Blasius Musikus Tim Pippenbach, standen im Rampenlicht und wurden vom Publikum begeistert gefeiert. Ihr Amtsantritt begann im Jahr 2021, doch aufgrund der damaligen Einschränkungen konnten sie ihre Regentschaft nicht wie üblich zelebrieren. So sind sie nun das am längsten amtierende Prinzenpaar in der Geschichte der Arnoldsteiner Faschingsgilde. „Wir freuen uns, diese Faschingszeit mit euch allen zu feiern und endlich gemeinsam Spaß zu haben“, verkündeten die beiden freudestrahlend und versprachen eine Saison voller Heiterkeit.

Die Faschingsgilde hat eine neue Spitze

Ein emotionaler Höhepunkt des Abends war die Ehrung des „Altkanzlers“ Johann Kugi. Nach stolzen 28 Jahren an der Spitze der Faschingsgilde gibt er seine Funktion als Vorsitzender ab und wechselt in die Rolle des Außenministers. Kanzler Lukas Wille, der neue Mann an der Spitze, dankte gemeinsam mit seinem jungen Vorstandsteam Kugi für sein jahrzehntelanges Engagement. „Hansi hat den Arnoldsteiner Fasching geprägt und ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte“, betonte Faschings-Landespräsident Bruno Arendt und verlieh ihm als Zeichen der Wertschätzung einen besonderen Orden.

Strahlende Kinderprinzen und ein humorvoller Bürgermeister

Auch die jüngeren Faschingsfans kamen auf ihre Kosten. Die Kinderfreunde präsentierten stolz die neuen Kinderprinzen Liam und Emma, die mit ihrem Charme die Herzen des Publikums im Sturm eroberten. Sie werden in den kommenden Wochen die Kinderfeste anführen und sorgten bereits an diesem Abend für Begeisterung. Für einen weiteren Lacher sorgte Bürgermeister Reinhard Antolitsch, der symbolisch den Schlüssel zur fast leeren Gemeindekasse übergab. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Ich hoffe, dass die Kasse nach der Faschingszeit gut gefüllt zurückkommt.“ Dieser humorvolle Seitenhieb sorgte für viele Lacher und gute Stimmung.

Große Vorfreude auf die Faschingssitzungen im Februar

Die Faschingsgilde und die Kinderfreunde blicken mit großer Vorfreude auf die bevorstehenden Veranstaltungen. Die Proben für die Faschingssitzungen, die am 1., 7. und 8. Februar 2025 im Kulturhaus Arnoldstein stattfinden werden, laufen bereits auf Hochtouren. „Unser Programm wird farbenfroh, lustig und voller Überraschungen sein“, kündigte Kanzler Lukas Wille an. Die kommende Faschingssaison verspricht somit ein Feuerwerk an guter Laune und Gemeinschaftssinn – ein Fest, das für die Bevölkerung nach den letzten herausfordernden Jahren umso bedeutender ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2024 um 18:31 Uhr aktualisiert