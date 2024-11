Verdoppelte Aufnahmezahlen bei der Wiener Polizei

Die Wiener Polizei verzeichnet 2024 eine Verdopplung der Bewerber- und Aufnahmezahlen für die Polizeiausbildung. Mit der feierlichen Ausmusterung von 86 frisch ausgebildeten Polizisten sowie der Angelobung von 239 neuen Polizeischülern am 11. November 2024, setzt die Wiener Polizei ihren Weg zur Stärkung der Personalstruktur fort. Insgesamt starten heuer über 800 neue Polizeischüler ihre Ausbildung in Wien.

Zeremonie und Aufnahmeoffensive

Diese bedeutende Zeremonie, abgehalten im Schloss Schönbrunn, war eine der größten Personalfeiern des Jahres und fand unter Anwesenheit von Innenminister Gerhard Karner und dem Wiener Landespolizeipräsidenten Gerhard Pürstl statt.„Der eingeschlagene Weg zeigt Wirkung. Wir setzen die Aufnahmeoffensive auch im kommenden Jahr konsequent fort“, so Gerhard Karner. Gerhard Pürstl: „Die Wiener Polizei hat viele Aufgaben und braucht immer neues Personal. Ich bin überzeugt, wenn wir in diesem Tempo beim Recruiting weitermachen, werden wir den Personalstand langfristig halten und steigern können.“

Recruiting-Kampagne und Modernisierung der Ausbildung

Die Werbemaßnahmen sowie die Modernisierung des Auswahlverfahrens und der Polizeigrundausbildung zeigen Wirkung: Die Bewerber- und Aufnahmezahlen bei der Polizei konnten deutlich erhöht werden. Die prämierte Kampagne „Ich kann’s werden“, die mit echten Polizistinnen und Polizisten umgesetzt wurde, war vor allem bei jungen Menschen in den sozialen Medien sehr erfolgreich. Seit dem vergangenen Jahr sind die Aufnahmezahlen auf mehr als 800 Polizeischüler in Wien gestiegen. Die Modernisierung der Polizeiaufnahme brachte etliche attraktive Neuerungen für das moderne Arbeitnehmerumfeld in Österreich: Sichtbare Tätowierungen sind kein absolutes Ausschlusskriterium mehr, die sportliche Überprüfung wurde in die Grundausbildung eingegliedert. Zudem wurden neue Module für Sport und Cyber-Ausbildung geschaffen und das Gehalt in der Polizeigrundausbildung angehoben. Andere finanzielle Anreize sind etwa die Erstattung des Klimatickets oder der Kosten für den Führerschein der Klasse B.

Personaloffensive wird weiter ausgebaut

Die erfolgreiche Personaloffensive wird auch im kommenden Jahr weiterverfolgt. Ab sofort können am Polizeiberuf Interessierte über einen QR-Code auf den Heckscheiben von Polizeiautos Informationen über das Aufnahmeverfahren abrufen. Das Ziel aller Maßnahmen und Neuerungen ist klar: die Aufnahmezahlen von 2024 zu übertreffen. Für das Jahr 2025 haben sich bereits mehr als 300 Interessierte für die Aufnahme in den Polizeidienst in Wien beworben. Die Bewerberzahlen österreichweit sind stärker als je zuvor.