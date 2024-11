Krankenstände in Wien: ÖGK empfiehlt baldige Grippeimpfung

Auch in Wien steigen die Zahlen der Krankmeldungen leicht an.

Auch in Wien steigen die Zahlen der Krankmeldungen leicht an.

Die Krankenstandzahlen in Österreich, so auch in Wien, sind aktuell wieder ziemlich hoch und die ÖGK zieht Bilanz nach der 44. und 45 Kalenderwoche dieses Jahres. Wie die Zahlen konkret aussehen und was die ÖGK empfiehlt, im folgenden Artikel.

Entwicklung in Wien

Vor allem im Bundesland Wien ist ein großer Unterschied zu den Zahlen des letzten Jahres zu verzeichnen. Von über 74 Tausend Fällen, bleiben knappe 68 Tausend Fälle übrig und davon sind nur 1.482 durch Covid ausgelöst. Im Vergleich dazu waren dies im Vorjahr 4.426.

Krankenstände steigen leicht an

„Nützen Sie den November, um sich gegen Grippe impfen zu lassen. Das ist der ideale Zeitpunkt, bevor die nächste Grippewelle anrollt, zumal die Zahl der Krankenstände aufgrund echter Grippe wieder leicht steigt. Erstmals wird die Grippe-Impfung für alle in Österreich lebenden Menschen kostenlos angeboten. Alle Menschen ab einem Alter von sechs Monaten, insbesondere aber für Risikogruppen wie Personen ab 60 Jahren, Schwangere und Menschen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko sollen sich impfen lassen. Wenden Sie sich an jene Arztpraxen, die am Impfprogramm teilnehmen. Listen der Impfstellen sind auf den Websites des Bundes und der ÖGK veröffentlicht“, erklärt Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, in Bezug auf den weiteren Anstieg der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen.

Genaue Krankenstandzahlen

In folgender Statistik der ÖGK ist deutlich der Unterschied zum Vorjahr zu erkennen. Natürlich weißt die ÖGK darauf hin, dass in der hauseigenen Statistik nur die ÖGK-Versicherten Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher vertreten sind. Zudem weist die ÖGK darauf hin, dass Covid-19 nicht mehr als meldepflichtige Erkrankung gilt, weshalb auch weniger getestet wird.

Bundesland 2023 gesamt 2024 gesamt Covid-19 (2023) Covid-19 (2024) Wien 74.872 67.800 4.426 1.482 NÖ 51.641 44.772 3.553 982 Burgenland 7.449 6.661 568 169 OÖ 52.117 44.743 3.156 760 Steiermark 40.044 34.016 2.184 763 Kärnten 14.433 11.892 675 172 Salzburg 15.109 13.281 905 203 Tirol 20.780 17.862 1.318 317 Vorarlberg 11.205 9.480 599 104 Quelle: ÖGK