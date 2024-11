TSG Hoffenheim trennt sich von Trainer: Wird Ilzer Nachfolger?

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat auf die derzeitige sportliche Situation reagiert. Cheftrainer Pellegrino Matarazzo sowie Co-Trainer Michael Kammermeyer werden freigestellt. Bis zur Bekanntgabe eines Nachfolgers wird das Training in der anstehenden Bundesliga-Pause übergangsweise von Frank Fröhling und Benjamin Hübner geleitet.

Keine leichte Entscheidung

„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, zumal ich in den vergangenen Wochen seit meinem Amtsantritt einen sehr guten und offenen Austausch mit Rino hatte. Allerdings haben nun mehrere Faktoren dazu geführt, die Zusammenarbeit mit Rino als Cheftrainer zu beenden. Wir haben mit neun Punkten nach zehn Spielen zum aktuellen Zeitpunkt in der Bundesliga nicht nur zu wenig Zähler auf dem Konto, auch die fehlende Konstanz in den Leistungen in dieser Saison hat zu unserer Entscheidung beigetragen“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport, und ergänzt: „Wir bedanken uns bei Rino und Michael für den Einsatz in der Zeit bei der TSG Hoffenheim und wünschen ihnen für die Zukunft nur das Beste.“

„Leider ist die Zeit gekommen, getrennte Wege zu gehen“

Pellegrino Matarazzo äußert sich dazu wie folgt: „Leider ist die Zeit gekommen, getrennte Wege zu gehen. Ich werde immer auf eine lehrreiche Zeit zurückblicken, die durch unterschiedliche Herausforderungen und tolle Erfolgsmomente geprägt war. Ich bin stolz darauf, mit dieser Mannschaft und diesem Trainerteam gearbeitet zu haben, die bereit waren, miteinander und füreinander durchs Feuer zu gehen. Dafür werde ich immer dankbar sein. Ich wünsche der TSG eine erfolgreiche Zukunft und unseren Jungs den maximalen Erfolg in allen drei Wettbewerben.“

Wird Sturm-Trainer Christian Ilzer sein Nachfolger?

Ein Nachfolger stand am Montag noch nicht fest. Nach der Freistellung von Matarazzo brodelt aber bereits die Gerüchteküche. So gibt es laut Medienberichten bereits Spekulationen darauf, dass Stum-Trainer Christian Ilzer den Posten nachbesetzen könnte. Er würde damit Andreas Schicker in die deutsche Bundesliga folgen. Gespräche diesbezüglich habe es bereits gegeben, wie Medien berichten. Seitens Sturm Graz heißt es auf ORF-Nachfrage allerdings es würde sich um ein Gerücht handeln. Wer also der Nachfolger von Matarazzo wird, bleibt vorerst offen.