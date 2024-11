Kein Mafia-Verdacht: Ermittlung gegen Kärntner Polizeichefin eingestellt

Veröffentlicht am 11. November 2024, 18:52 / ©5min.at

Aufgrund einer Verwechselung wurde die Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß im November 2023 in Mafia-Ermittlungen hineingezogen. 5 Minuten berichtete über den Vorfall. Demnach kam es am 10. Oktober aufgrund einer europäischen Ermittlungsanordnung aus Italien zu einer Hausdurchsuchung. Auf Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sollen der 50-jährigen Juristin dabei auch ihr Privathandy und ihr Tablet abgenommen worden sein. Mehr dazu liest du hier.

Ermittlungen eingestellt

Jetzt heißt es Aufatmen für die Polizeichefin: Die Ermittlungen gegen Kohlweiß sind am heutigen Montag, dem 11. November 2024, eingestellt worden. Das teilte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auf APA-Anfrage mit. Die Beamtin wurde verdächtigt, in Geldwäscherei-Geschäfte in Verbindung mit einem italienischen Mafiaclan zu stehen. Insgesamt wurden die Ermittlungen gegen drei Beschuldigte, darunter zwei Polizeibeamte, wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs sowie der Bestechung bzw. Bestechlichkeit, eingestellt. Hintergrund war der Verdacht, dass die dritte Beschuldigte durch Polizeibeamte von anstehenden Ermittlungsmaßnahmen im Voraus informiert worden sei und Geld bzw. Wertgegenstände dafür übergeben haben soll.

Darum ging’s

Der Tatverdacht gründete sich auf Informationen, die aus einem Strafverfahren der italienischen Ermittlungsbehörden im Umfeld der italienischen Mafia stammen und den österreichischen Strafverfolgungsbehörden übermittelt wurden, so die WKStA weiter. Mehr dazu in: Mafia-Ermittlung: Böse Überraschung für Kärntner Landespolizeidirektorin. Die übermittelten Unterlagen hätten nur auszugsweise Aussagen der dritten Beschuldigten wiedergegeben, in denen die beiden Polizeibeamten belastet wurden. Die vollständigen originalen Tonbandaufnahmen und Gesprächsprotokolle hätten ergeben, dass die von den italienischen Behörden angenommene Verdachtslage betreffend die beschuldigte Polizeibeamtin von der WKStA nicht nachvollzogen werden konnte und damit als widerlegt anzusehen sei. (APA/red, 11.11.2024)