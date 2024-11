Schwerer Unfall in Niederösterreich: bei Überschlag eingeklemmt

Veröffentlicht am 11. November 2024, 19:30 / ©ARA Flugrettung

Ein 86-jähriger Mann aus Wien fuhr am 9. November 2024 gegen 13:40 Uhr mit seinem Pkw von einer steilen Hauszufahrt in Richtung der Gemeindestraße Brennt in Hochwolkersdorf. Beim Versuch, nach rechts auf die Gemeindestraße abzubiegen, prallte das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Gartenzaun und anschließend gegen eine Böschung, worauf es nach links kippte und sich vermutlich einmal überschlug.

Mit schweren Verletzungen ins Klinikum

Beide Insassen, der 86-Jährige und seine 84-jährige Ehefrau, wurden im Fahrzeug eingeklemmt und von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Hochwolkersdorf und Wiesmath befreit. Der Fahrer wurde zur Untersuchung ins Universitätsklinikum Wr. Neustadt gebracht, während die Beifahrerin mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber ins Klinikum geflogen wurde.