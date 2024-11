Kärntner tötete Freundin: 31-Jähriger muss lebenslang ins Gefängnis

Es waren schreckliche Szenen, die sich im März 2023 in Raaba südlich von Graz abgespielt haben. Ein 31-jähriger Kärntner tötete seine Freundin im Zuge eines Streites. So soll der Mann auf den Hals seiner Freundin gekniet sein und sie so erstickt haben. Im Mai 2024 wurde der Mann deshalb vor Gericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Mehr dazu liest du hier: „Wir haben uns wirklich geliebt“: Kärntner muss für Mord ins Gefängnis. Nun bestätige das Oberlandesgericht Graz das Urteil, welches damit rechtskräftig ist.

„Ich habe gedacht, ich drück‘ sie bei der Brust nieder, aber es war der Hals“

Der Staatsanwalt sprach bei der Verhandlung im Mai von „lang andauernder, massiver Gewalt“, die zum Tod der Frau geführt hatte. Der Angeklagte zeigte sich geständig. „Es tut ihm furchtbar leid, er wollte sie nicht töten“, betonte der Verteidiger. Der Beschuldigte und das Opfer lernten einander 2019 bei einem stationären Alkoholentzug in der Klinik kennen und zogen zusammen. Beide tranken schon bald wieder, die gemeinsame Wohnung in Raaba bei Graz soll „in desolatem Zustand“ gewesen sein. In den letzten drei Tagen vor der Tat kam es mehrfach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Am 11. März eskalierte erneut ein Streit, sie warf angeblich eine Flasche nach ihm. „Ich wollte, dass sie damit aufhört“, gab der Angeklagte vor Gericht an. Er schlug auf sie ein und kniete sich auf die Frau. „Ich habe gedacht, ich drück‘ sie bei der Brust nieder, aber es war der Hals“, beschrieb es der Mann. Mehr dazu liest du in: Kärntner (31) erwürgte Freundin: „Probleme sind über den Kopf gewachsen“

Lebenslange Haft: Urteil rechtskräftig

Der 31-Jährige wurde bei der Verhandlung im Mai 2024 wegen Mordes an seiner Freundin zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Am heutigen Montag, 11. November, kam es am Oberlandesgericht Graz zu einer Berufungsverhandlung. Wie Medien berichten, soll sich der Kärntner dabei eine Reduzierung der Strafe erhofft haben. Dies wurde jedoch vom Senat abgelehnt. Das Urteil ist damit also rechtskräftig. (APA/RED)